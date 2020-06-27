Ultra hızlı bir sürücü olmaya çalışacağımız Ragdoll Car Crash’da benzersiz engelleri aşmaya çalışacağız.

Android ve iOS platformunda aksiyon oyunları arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olan Ragdoll Car Crash adlı mobil yapım da pist üzerinde yer alan tüm engelleri ortadan kaldırarak bitiş çizgisini görmeye çalışacağız.

Farklı araç modellerinin yer aldığı oyunda benzersiz alanlardaki engelleri aracımız ile yok edebilmenin yollarını arayacağız.

Rengarenk içeriklerin yanı sıra farklı özelliklere sahip olan araçları da deneyimleme fırsatı veren yapım, internet bağlantısı olmadan oynanabiliyor.

Günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmayı başaran yapım oyuncu incelemelerinde bir türlü beklentileri karşılayamadı. Buna ek olarak milyonlarca oyuncuya sahip olan aksiyon oyunu düzenli olarak güncellemeler almaya da devam ediyor.