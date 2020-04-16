Sonsuz seviyelerde mümkün olduğunca uzun kaçışa hazır olun: Aksiyonun yeniden tasarlanmış bu versiyonunda sırlar, güçlendirmeler, açılabilir arabalar ve birçok sürprizler sizi bekliyor.

Herhangi bir engelle karşılaşmaktan kaçının, ancak olabildiğince ileriye gitmeye çalışın. Seviye her aksiyonda yenilenecek ve bazen karşılaşabileceğiniz tuhaf gizli yerler de olacak. Her kaçışta yeni yerleri satın almak için kullanılabilecek para kazanacak ve kendinizi geliştirebileceksiniz.

Usta bir savaşçı ol ve nihai savaş makineni geliştir ve düşmanları hakla. Arabanızın kasasında gidiyorken peşinizden gelen tüm düşmanları indirebilir misiniz? Ne kadar fazla yol alırsan düşman sayın o kadar artacak. Aksiyona dur demeden önüne geleni patlat!