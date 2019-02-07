Mobil platformun başarılı isimlerinden birisi olan Plarium Global Ltd yeni bir oyununu daha oyunculara sundu.

Mobil rol oyunları arasında yer alan ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olan RAID: Shadow Legends şu sıralar kitlesini genişletmeye devam ediyor. 16 farklı oynanabilir grubun yer aldığı oyunda yüzlerce farklı Şampiyonu da deneme fırsatı elde edeceğiz. İnanılmaz gerçekçi bir Rol yapma oyunu ollarak karşımıza çıkan RAID: Shadow Legends ücretsiz olması ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Teleria dünyasını kurtarmak için Karanlık ve Aydınlık güçlerin en iyi karakterlerini toplamaya çalışacağımız oyunda benzersiz savaş sahneleri ile karşı karşıya geleceğiz. Oyun içerisinde Büyücü, Derigezen, Ölümsüz, Şövalye, Elf ve daha birçok grup içerisinden seçimler yapacağız.

Dengeli takımlar kurarak rakipler karşısında daha güçlü mücadele edebileceğiz. PvP arena savaşları da yapabileceğimiz oyunda özel ekipmanlar ile karakterlerimizi geliştirebileceğiz.

İyi eğlenceler dileriz.