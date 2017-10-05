Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Rainbow Breaker mobil oyunu, aşina olduğumuz tarzda bir oyun mekaniğini gökkuşağı isminin hakkını verircesine renklendiren beceri tarzında bir mobil oyundur.

Rainbow Breaker mobil oyununda zeminde yer alan çubuğu sağa ve sola oynatarak hedefler ve çubuk arasında gidip gelen topları istediğiniz hedefe göndereceğiniz son derece eğlenceli bir oyundur. Fazlasıyla beceri ve zeka isteyen Rainbow Breaker mobil oyununda aynı renkte toplara vurduğunuz zaman bir arada duran o toplar düşecek ve hareketli hale gelecek. Oyun arenasında öyle bir an gelecek ki ortalık renkli toptan geçilmeyecek. İşte oyunun en zevkli noktası da burası. Metroda, otobüste, okulda kısacası sıkıldığınız her anda cebinizden çıkarıp keyifli bir zaman geçirebileceğiniz Rainbow Breaker mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve bu renkli maceraya hemen katılabilirsiniz.