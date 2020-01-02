Ramp Car Jumping neredeyse sınırsız olanaklar sunan gerçekçi, sürükleyici bir araba oyunudur. Yumuşak fizik motoruyla, bir aracın her bileşenini gerçek zamanlı olarak simüle ederek gerçekçi, dinamik bir şekilde parçalayın.

Sürüş hissi otantik ve içgüdüsel, çarpışmalar gerçekçi ve şiddet dolu ancak fiziğe ödün vermeyen gerçekliğe sahip tam bir yarış tekerleği ile araçları kullanın. Ramp Car Jumping'daki ortamlar ve araçlar, detaylara dikkat edilerek yapılmış. Gerçek sürüşün hissini ve heyecanını klasik bir şekilde yaşayın.

Açık bir dünya araç simülatörü olan Ramp Car Jumping, bir kutu kamyondaki bir teslimat görevinden yüksek hızlı ralli yarışına veya bir yıkım derbisine kadar çok çeşitli araç görevlerini kapsıyor. Aracın özelleştirilmesi, arabanızı veya kamyonunuzu tamamen kendiniz yapmanıza kadar olanak sağlıyor.