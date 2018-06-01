Rapid Roller, minimalist, renkli dünyada hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz bir arcade oyun. Belli bir hızda yuvarlanan topu kontrolünüz altına alarak duvarlara ve çivilere çarpmasına engel olduğunuz süper eğlenceli refleks oyunu. Reflekslerinize güveniyor, sürekli baştan başlattıran zorlu oyunları özellikle seviyorsanız, bu oyunu oynamanızı isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Diğer top yuvarlama oyunlarından farklı olarak fazlasıyla yapısı bozuk, ötesini göremediğiniz bir platform üzerinde ilerlemeniz isteniyor. Topun hızını kesme lüksünüz yok. Önünüze çıkan engelleri atlatmak için seri sağ sol yapıyorsunuz lakin yol öyle tasarlanmış ki; ezbere oynama şansınız yok. Sürekli değişen ve sadece birkaç adım ötenizi görebildiğiniz (top hızla yuvarlandığından hiçbir anlamı olmuyor) yolda tek engeliniz üzerinden zıplayarak geçeceğiniz çiviler değil. Duvarlara dokunduğunuz anda ölüyorsunuz. Yola rastgele koyulmuş yardımcılarınız var.