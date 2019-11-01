Mobil platformda spor oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça büyük bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Real Cricket GO, nefes kesen kriket maçlarına çıkarak zorlu turnuvalara katılacağınız ve ünlü bir sporcu olmak için mücadele edeceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve gerçekçi efektleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, atış becerilerinizi geliştirerek topu olabildiğince uzağa atmak ve maksimum puana ulaşarak seviye atlamaktır. Farklı özelliklere sahip onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek kriketçinizi özelleştirebilirsiniz. Dev statlarda heyecan verici müsabakalara çıkabilir ve kariyerinizde unutamayacağınız anlar yaşayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı özelliklere ve yeteneklere sahip birçok kriket oyuncusu bulunmaktadır. Ayrıca karakterinizi özelleştirebileceğiniz ve yetenekleriniz artırabileceğiniz sayısız aksesuar yer almaktadır. Dilediğiniz sopayı ve aksesuarı kullanarak güçlü bir karakter oluşturabilir ve vuruşlarda başarılı olarak puan toplayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Real Cricket GO, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.