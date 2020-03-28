Mobil rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Reaper High: A Reaper's Tale dünyanın dört bir yanında oynanmaya devam ediliyor.

Daerisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Reaper High: A Reaper's Tale günümüzde hem Android hem de iOS platformlarında yüz binlerce oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Birbirinden farklı karakterlerin ve düşman modellerinin yer aldığı oyunda gerilim hat safa da yer alıyor.

Oyun içerisinde kalemize saldıran canavarları etkisiz hale getirmeye çalışacağımız oyunda bize yardım edecek herhangi bir kimse yer almayacak. Çeşitli rollerdeki karakterler ile canavarları etkisiz hale getirmeye çalışacağımız oyun içerisinde saldırı ve savunma gibi kararlar alacağız.

İstilacı canavarlar ile sürekli mücadele edeceğimiz oyun da birbirinden farklı savaş alanları da bizleri bekliyor olacak.

Reaper High: A Reaper's Tale günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.