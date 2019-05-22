Onlarca farklı kahramandan dilediğinizi seçerek düşmanlarınızı etkisiz hale getirmek için aksiyon dolu bir mücadele vereceğiniz Rebirth Heroes, mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan benzersiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve silahlara sahip şövalyeleri yöneterek düşman üslerine saldırmak ve ganimet savaşları yapmaktır. Düşmanlarınıza her hamle yaptığınızda canları biraz daha azalır ve öldürücü darbeyi yaptığınızda tamamen etkisiz hale gelirler.

Oyunda birbirinden güçlü onlarca farklı savaş kahramanı ve her birinin ayrı özel güçleri bulunmaktadır. Ayrıca düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz kılıç, ok, balta, lazer kılıcı ve daha birçok ölümcül silah yer almaktadır. Karakterinizi ve savaş aletinizi seçerek rakiplerinizle savaşabilir ve ganimet toplayarak yeni silahların kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere sunulan Rebirth Heroes, binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.