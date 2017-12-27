Red Bull Free Skiing, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kayak oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Heyecan verici atmosferiyle dikkat çeken oyunda kayak becerilerinizi göstermeye çalışıyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli ve bağımlılık yapıcı bir kayak mücadelesi olan Red Bull Free Skiing, yeteneklerinizi sergileyip dünya çapındaki oyunculara meydan okuduğunuz bir oyundur. Birbirinden özel hediyelerin sahibi olabileceğiniz oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyor ve stres atabiliyorsunuz. Üç farklı kayak türünde yarışabileceğiniz oyunda galip gelmek için son derece dikkatli davranmanız gerekiyor. Liderlik tablosuna da sahip olan oyunda üst sıralara tırmanmak için parkurları en kısa sürede tamamlamalısınız. 40 farklı seviyenin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Kaliteli görselleriyle de dikkat çeken oyunda gerçekçi bir mücadelenin içine giriyorsunuz. Ayrıca oyunu oynayabilmek için de internet bağlantısı gerekmektedir. Red Bull Free Skiing oyununu mutlaka denemelisiniz.

Red Bull Free Skiing oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.