Çeşitli araçlardan yararlanarak dev bir kasırgadan kaçmak için mücadele edeceğiniz ve parkurlardaki ödülleri toplayarak yolunuza devam edeceğiniz Redneck Rush, Oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kasırgadan kaçarak yol üstündeki para ve ödülleri toplamaktır. Bir anda çıkan ve önüne gelen her şeyi yutan dev kasırgadan kaçmak için farklı araçlar kullanmalı ve olabildiğince hızlı hareket ederek parkurda ilerlemelisiniz. Karşınıza çıkan inek ve benzeri hayvanlara çarpmadan parkurlarda ilerlemeli ve paraları toplayarak görevleri tamamlamalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Traktör, kamyon ve daha onlarca farklı aracı kullanarak kasırgadan hızla kaçabilir ve yol üzerindeki ödülleri toplayarak parkurları tamamlayabilirsiniz. Ayrıca 15 farklı karakter arasından dilediğiniz seçebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Redneck Rush, maceraya doyacağınız eşsiz bir oyundur.