Reface İndir

Reface App (eski adıyla Doublicat), Google Play’de en çok indirilen deepfake ve yüz değiştirme uygulamaları arasında. Bu ücretsiz deepfake app ile videolara kendi yüzünüzü yerleştirebilirsiniz. 100’den fazla ülkede en iyi 5 mobil uygulama arasına giren Reface, en gelişmiş yüz değiştirme yapay zeka / makine öğrenimi teknolojisi olan RefaceAI ile güçlendirilmiş. Deepfake uygulaması arıyorsanız, Reface’i tavsiye ederim; yukarıdaki Reface İndir veya Reface App APK İndir butonuna dokunarak 1 numaralı yüz değiştirme uygulamasını Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Reface App nedir? Reface, şimdiye kadarki en gelişmiş, en beğenilen, eğlenceli ve bambaşka deepfake ve yüz değiştirme uygulamasıdır. Forbes, Mashable, TNW, Digital Trends gibi ünlü mecralardan tam not almayı başaran uygulama, etkileyici yüz değişim videoları ve selfie’leri elde etmenizi sağlamak için günlük olarak güncellenen zengin gif, fotoğraf, resim, video kaynaklarına sahiptir. Yüz editörü, en çok izlenen filmler, video klipler ve daha fazlasında karakterlerin yerine geçmenizi sağlar. Reface aynı zamanda sosyal medyada rastlayacağınız komik görselleri (meme) oluşturmak için en iyi uygulamalardan biridir.

Reface App APK İndir

Reface, deepfake uygulaması dedik. Peki, deepfake nedir? Deepfake teknolojisi yüz değiştirmeden fazlasıdır. REFACE’in benzersiz derin deepfake yapay zekası ile selfie’leriniz gerçekten size benzeyen ikna edici yüz ifadeleri ve hareketlerle şimdiye kadar gördüğünüz en etkileyici şekilde başka bir yüze uyum sağlar. Yüzünüzün başrollerde, ünlü videolarda ve daha fazlasında gözükmesinin nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz. Sonuçlar kesinlikle şaşırtıcı!

Yüzünüzü en sevdiğiniz bi süper kahramana, TV yıldızına, ünlüye veya meme gifine yapıştırın ve sosyal medyada veya arkadaşlarınızla video, fotoğraf veya gif olarak paylaşın. Cinsiyetinizi, yüz şeklinizi değiştirerek ve son teknoloji yapay zeka destekli yüz değiştiriciyle gelişmiş deepfake yüz birleştirmeleri gerçekleştirerek arkadaşlarınızı çıldırtın, yaratıcılığınızı dünyayla paylaşın.

Reface App ile yapabilecekleriniz;