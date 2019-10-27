Rescue Cut, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda zorlu bölümleri tamamlayarak adamı kurtamaya çalışıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda ipleri keserek bölümleri tamamlanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Rescue Cut, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Kolay bir oynanışa sahip olan Rescue Cut, becerilerinizi de sınayabileceğiniz türden bir oyun diyebilirim.

Rescue Cut oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.