PlayStack imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda oynanan Rescue Wings mobil arcade oyunları arasında yer alıyor.

Oldukça renkli bir dünyaya sahip olan oyunda amacımız yangınları söndürmek olacak. Su helikopteri kullanacağımız yapımda birbirinden farklı alanlarda meydana gelen yangınları söndürecek, görevleri başararak ilerlemeye çalışacağız.

Yapım içerisinde heyecan verici birbirinden farklı çok sayıda görev ve seviye yer alacak. Oyuncular basitten zora doğru ilerleyecek, orman yangınlarını söndürmeye çalışacaklar. Göllerden ve denizlerden su alarak yangınları söndürmek için mücadele edeceğimiz yapımda oldukça basit grafik açıları ve basit kontroller yer alacak.

Bir kahraman olarak orman yangınlarını söndürmeye çalışacağımız oyunda birbirinden farklı helikopter modelleri de yer alacak. Oyuncular ilerleyen görevlerde bu helikopterlere erişebilecekler.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.