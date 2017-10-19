Resmi İlanlar uygulamasında gazetelerde yayınlanan resmi ilanlara Android cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.

Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan Resmi İlanlar uygulaması, gazetelerde yayınlanan resmi ve reklam niteliği taşımayan ilanları dijital ortamdan sizlere sunuyor. Resmi ilanların hedef kitleye ulaşmasını kolaylaştıran uygulama, gelişen teknolojiye ayak uydurarak gazete alamayan kişilerin de bu ilanlardan faydalanmasını amaçlıyor.