Resmi İlanlar uygulamasında gazetelerde yayınlanan resmi ilanlara ulaşabilirsiniz.
Resmi İlanlar uygulamasında gazetelerde yayınlanan resmi ilanlara Android cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.
Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan Resmi İlanlar uygulaması, gazetelerde yayınlanan resmi ve reklam niteliği taşımayan ilanları dijital ortamdan sizlere sunuyor. Resmi ilanların hedef kitleye ulaşmasını kolaylaştıran uygulama, gelişen teknolojiye ayak uydurarak gazete alamayan kişilerin de bu ilanlardan faydalanmasını amaçlıyor.
İcra, ihale, tebligat ve personel alımı ilanları kategorilerinde birçok ilanı sizlere sunan uygulamada, yakınınızdaki ilanlara da ulaşabilmeniz mümkün. Geçmiş ilanları da görebileceğiniz Resmi İlanlar uygulamasında devlet tarafından el konulan malları açık artırmaya katılarak satın alabilir, çeşitli iş veya hizmetlere ihale ilanları üzerinden katılabilirsiniz. İş arayanlar için de kolaylık sunan Resmi İlanlar uygulamasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait personel ilanlarına başvuru yapabilirsiniz.
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