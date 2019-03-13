Happy Labs imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan Restoran Cenneti bir simülasyon oyunudur.

Oyun içerisinde restoranlar inşa edecek, müşterilerimizi memnun bırakmaya çalışacağız. Çeşitli yemekler hazırlayacağımız oyunda bizleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor olacak. Rengarenk yapısı ile her kesimden oyuncuyu hitap edecek olan yapımda oyuncular kendi restoranlarını kuracak ve işletme fırsatı elde edecekler. Aksiyon ve gerilimden uzak olan oyunda deniz ürünleri, tatlılar, aperatifler, salatalar ve daha pek çok yiyecek yapacağız.

Oyun içerisindeki amacımız restoranlar zinciri kurabilmek olacak. Memnun kalan müşterilerimiz yine restoranımıza gelecek ve bize para kazandıracaklar. Bu paralar ile restoranlarımızın sayısını ve tasarımlarını değiştirebilecekler.

İyi oyunlar dileriz.