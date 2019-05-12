Farklı özelliklere ve özel güçlere sahip bir karakteri yöneterek çeşitli görevler üstlenebileceğiniz ve aksiyon doyabileceğiniz Retro Rangers, binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisine çeken kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, bir savaşçı karakteri yöneterek zorlu görevleri yerine getirmek için ilginç yaratıklara ve hayaletlere karşı savaşmaktır. Görevleri tamamlayarak farklı karakterleri toplayabilir ve şirketinizi yönetebilecek onlarca elemana sahip olabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özel güçlere sahip yüzlerce savaş kahramanı bulunmaktadır. Bu karakterlerden dilediğinizi seçerek ruhlara ve yaratıklara karşı mücadele edebilirsiniz. Mücadelelerde galip gelerek ganimet toplayabilir ve farklı karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına ücretsiz olarak hizmet veren Retro Rangers, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.