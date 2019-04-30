Farklı savaş uçakları kullanarak size saldıran uzay gemilerine karşı mücadele edebileceğiniz Retro Shooting: Arcade Plane Shooter, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eşsiz bir oyundur.

Klasik ve modern tarzı bir arada sunan tasarımıyla dikkat çeken bu oyunda amaç, savaş uçaklarını yöneterek karşınıza çıkan çeşitli uzay gemileri ve düşman uçaklarını vurarak etkisiz hale getirmektir. Düşmanlarınıza farklı bomba, füze ve lazer silahlarıyla saldırabilirsiniz. Hareket halindeki her şeyi vurmalı ve tek bir uçak kalmayıncaya kadar savaş devam etmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özellikleri bulunan onlarca savaş uçağı ve mühimmat yer almaktadır. Ayrıca uzaylılara karşı savaşabileceğiniz zorlu bölümler bulunmaktadır. Savaşlarda galip gelerek ganimet toplayabilir ve uçaklarınızı geliştirebilirsiniz. Bu sayede hedefleri daha kolay vurabilir ve farklı bölümlere geçebilirsiniz.

Bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynan Retro Shooting: Arcade Plane Shooter, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.