Başlarda 100 oyuncu tarafından oynanan Roblox günümüzde 100 milyona ulaşarak büyük bir başarı elde etmiş.

DTCode imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Revolution Futbol Menajeri 2019 mobil paltformda spor oyunları arasında yer alıyor.

Futbol severler tarafından merakla beklenen Revolution Futbol Menajeri 2019 ile seçtiğimiz kulübü yönetecek ve şampiyon olmaya çalışacağız. Taktikler yaparak takımımıza farklı oynanış tarzları sunacağımız oyunda tamamen yeni bir futbol deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Dünya çapında gerçek oyuncular ile oynayacağımız yapımda oyuncuları alıp satabilecek, oyuncu geliştirebilecek ve lig üzerinde kupa kazanabilmek için mücadele edeceğiz. 11 farklı dil yardunu ile oynanabilen yapım erken erişim sürecinde yer alıyor.

Güncel olarak 10 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan yapımda amacımız kupalar kazanmak olacak.