Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak faydalanacağınız Ring Thing, elinizdeki topla aynı renge sahip dönen halkaları vurmak için mücadele edeceğiniz ve stres gidereceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sevimli karakterinizin elinde bulunan topları karşınızdaki halkalara fırlatarak puan toplamak ve farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Halkalarda hangi renk belirtilmişse o rengi vurmalı ve halkaları parçalayarak parkurları tamamlamalısınız. Topu halkalardaki beyaz bölgelere atarsanız oyun sonlanır ve tekrardan başlamak zorunda kalırsınız. Bu nedenle uzun soluklu bir yarış çıkartmalı ve yüksek puan toplayarak en iyi dereceye ulaşmalısınız.

Oyunda mavi, kırmızı, yeşil, mor ve daha onlarca farklı renkten oluşan yüzlerce halka yer almaktadır. Ayrıca yine çeşitli renklerde tasarlanmış birçok sevimli karakter bulunmaktadır.

Binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve sürükleyici özelliği sayesinde her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken Ring Thing, bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyundur.