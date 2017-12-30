Rings of Anarchy, telefon ve tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz kendine has ögeleri olan bir tür rol yapma oyunudur.

Rus oyun geliştiricisi 37Games tarafından piyasaya sürülen Rings of Anarchy, bilgisayarlarınızda oyndığınız MMORPG oyunlarının neredeyse tüm özelliklerini benzer kalitede mobil dünyaya taşımayı başaran oyunlardan bir tanesi. Kendi tarzındaki diğer oyunlarda olduğu gibi bizleri devasa bir dünyanın ortasına bırakan yapım, bizden bu dünyada çeşitli görevler yerine getirmemizi, görevleri yaptıkça kendimizi güçlendirmemizi ve en sonunda amacımıza ulaşmak için en büyük düşmanlarla çarpışmamızı istiyor.

Orta Çağ'da geçen Rings of Anarchy, hikaye olarak evrende yanlış güçlerin eline geçmiş yüzüklerin aranmasına üzerine kurulu bir hikayeye sahip. 27 farklı yüzüğün peşinde koştuğumuz oyunda, bunu yapmak için diğer oyuncularla bir araya gelmek, kendimize loncalar ya da gruplar kurmak ve en azılı düşmanları hep birlikte halt etmek durumundayız. Bunu yapmak için de en güçlü düşmanın karşısına çıkacakmışız gibi kendimizi sürekli geliştirmeliyiz.

Diğer MMORPG oyunlarında olduğu gibi Rings of Anarchy de bizi en düşük seviyeden başlatıyor. Neredeyse çıplak olarak başladığımız oyunda, çevremizdeki yaratıkları öldürerek ve görevleri tamamlayarak, kendimize yeni silahlar ve zırhlar alıyoruz. Ayrıca oyun içerisinde kurulmuş serbest ticaret noktalarından da yeterli parayı vererek bu ürünleri almak mümkün.

Sonuç olarak Rings of Anarchy, iyi bir MMORPG deneyimi yaşabilmek ve farklı ırklarla birlikte amansız mücadelelere girdiğiniz, bunu da iyi grafiklere sahip bir oyunda yaptığınız için kesinlikle denenebilir yapımlardan biri.