Android oyun pazarında rakibine rastlayamacağınız bir oyun olan Robot Firetruck'ta araba sürme de var aksiyon da. Ancak asıl göreviniz şehirde huzuru bozmak isteyen gangsterlerle savaşmak ve yangınları söndürmek.

Temel anlamda aksiyon oyunu olarak oyuncuları karşılayan Robot Firetruck'ta karşınıza pek çok engel çıkabilir. "Bir itfaiye aracıyla ne yapılabilir?" demeden önce bu oyunu oynamalısınız. Grafik kalitesi anlamında üst düzey bir oyun olmasa da sizi tatmin edecektir. Ayrıca ses efektleri ve animasyonlarla sizi etkileyecek olan Robot Firetruck'ta amacınız vatandaşlara yardımcı olmak ve şehrin huzurunu sağlamak. Fakatapacağınız kazalar sonucunda itfaiye aracınıza zarar verebilir ve yangına zamanında yetişmeyebilirsiniz. Bu sebepten dolayı araba sürme yeteneği bu oyunda bir hayli önemli.

Şehirde tek başınıza nöbetçi itfaiyeci olarak görevinizi yerine getirin ve şehrinizi yangından savunun, gangsterların planlarını önceden öğrenin. Aynı zamanda bunları yaparak askerlere yardımcı olun. Farklı bir aksiyon oyunu olan Robot Firetruck'ı denemenizi öneririm.