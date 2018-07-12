Rock of Destruction!, dev bir taşla önünüze çıkan her şeyi darmadağın ettiğiniz sürükleyici bir mobil oyun. Voodoo’nun iOS’dan sonra Android platformuna çıkardığı arcade oyununda ilerledikçe çağ atlıyorsunuz.

Minimalist stil görsellere sahip, sürüklemeye dayalı kolay kontrolleriyle her yaştan mobil oyuncunun keyifle oynayacağı arcade oyun Rock of Destruction!, adından da tahmin edeceğiniz üzere taşla büyük bir yıkım yarattığınız bir oyun. Belli bir hızda yuvarlanan taşı kontrolünüz altında tutarak şehre mümkün olduğunca fazla zarar vermeye çalışıyorsunuz. Şehir dedim ancak yuvarlandıkça çağ atlıyor, başta kaleler yerini lüks kulelere bırakıyor. Büyük yıkım için taşın gücünü artmanız gerekiyor. Binaları yıktıkça ve oyunda olmadığınız süre boyunca gelen sanal parayla taşın gücünü artırabiliyorsunuz.