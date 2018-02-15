Rocket Soccer Derby, Rocket League gibi arabalarla oynanan futbol oyunu ancak aksiyon dozu çok daha yüksek bir yapım. Üçerli takımlar halinde online düzenlenen maçlarda sahaya modifiyeli arabalar çıkıyor. Herkes gol atmaktan ziyade birbirini hurdaya çevirmenin yollarını arıyor. Yarış - spor türünü harmanlayan farklı bir yapım karşımızda!

90’ların araba oyunu Destruction Derby’nin mobil versiyonu Demolition Derby’nin yapımcıları tarafından hazırlanan Rocket Soccer Derby, adından da tahmin edeceğiniz üzere Rocket League ile Destruction Derby’nin karıştırılmış hali. Sadece gerçek zamanlı multiplayer oynama seçeneği sunan arabalı futbol oyununda hem takımınıza gol kazandırmanız gerekiyor hem de aracınızın hurdaya dönmemesi için mücadele ediyorsunuz.

Rocket Soccer Derby Özellikleri: