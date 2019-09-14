Roller Smash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunudur.

Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken Roller Smash, renkli küpleri toplayıp bölümleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyundur. Boş zamanlarınızı geçirmek için tercih edebileceğiniz oyunda yuvarlanan bir topu kontrol ediyorsunuz. Tek elle oynayabileceğiniz oyunda basit bir oynanış yer alıyor. Bağımlılık yapıcı bir oynanışa sahip olan oyundan kendinizi alamayacağınızı da söyleyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir keyifle oynayabileceği Roller Smash sizleri bekliyor. Yıkım gücü yaratarak keyifli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda amacınız bölümleri tamamlamak.

Roller Smash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.