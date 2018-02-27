Çin'in yakın tarihine ışık tutan bu oyunda Cao Cao Efsanesine ve onun dönemindeki krallıklara gidiyoruz. Üç ayrı krallığı barındıran Cao Cao ekibine katılın ve bu efsanevi maceraya tanıklık edin. Savaşlarda size doğru hamleleriyle yardımcı olacak komutanları seçin ve düşmanlarınızı bir bir eleyin.

Temel bir strateji oyunu kapasitesinde olan Romance of the Three Kingdoms'da kaleler fethedebilir, krallıkları yıkabilirsiniz. Ayrıca Cao Cao efsanesine sadık kalmayı tercih eden yapımcı, çeşitli ülkelerle savaşmanıza ve onları yenmenize olanak sağlıyor. Tabiki bunu başarabilmek için de doğru taktikler uygulamalısınız.

Oyunda savaşan karakterlerinizi ayrı ayrı yönetebiliyor ve böylelikle istediğiniz gibi saldırabiliyorsunuz. Ayrıca diğer insanlarla iletişim içerisinde olabileceğiniz bu zorlu savaş oyununa katılın ve imparatorluğunuzu ayağa kaldırın.

Romance of the Three Kingdoms Özellikleri