Rome 2077: Space Odyssey

Yılı 2077 oldu. İttifak takviyeleri ana gezegenimizdeki son sınır adaya saldırıyor: Nubira. Son umudumuz ve kurtaracağımız tüm donanıma sahip aracımız uzaya fırladı. Şimdi yeni bir ev bulmamız gerek ancak evren boş alan değil. Hepsini görmek için kendi uzay yolculuğunuza başlayın.

Bir milyarder olsaydın ne yapardın? kendi uzay programınıza sahip olmak, yeni uzay gemilerini yönetmek, araştırmak ve inşa etmek, gezegenlerde ve aylarda madencilik yapmak, turistleri bir mekan yürüyüşü için uzaya getirmek veya sadece dışarıdakileri keşfetmek için araştırmacılar göndermeyi tercih eder miydin?

Yukarıdan aşağıya hareketimizde kendi yolculuğunuzu yaratın: