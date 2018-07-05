Ronaldo: Football Rivals, futbolun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo’nun resmi oyunu olarak Android platformunda karşımıza çıkıyor. Ronaldo’nun yerine geçmek yerine kendini Ronaldo zanneden, onun hareketlerini taklit eden sporcuların yerine geçtiğiniz futbol oyununda gerçek oyuncularla birebir mücadele ediyorsunuz. Klasik maç yapmaktan sıkıldıysanız, serbest vuruş, penaltı gibi şut odaklı futbol oyunlarını daha çok seviyorsanız Ronaldo’nun direktifleri doğrultusunda ilerlediğiniz bu yapımdan başınızı kaldıramayacaksınız.

Portekiz milli takımında forma giyen efsane futbolcu Ronaldo’nun oyununda sadece birebir mücadeleler var. Kaleye belli mesafeden uzaklıkla şut çekerek gol bulmaya çalışıyorsunuz. Kaleyi bulamazsanız top karşı oyuncuya geçiyor ve kaleci ile defans oyuncuları arasından seçim yapmanız isteniyor. Kaleciyi de defans oyuncularını da kontrol etmek, şut çekmek kadar basit. Sokak arasında serbest vuruşla başlayan kariyerinizi yeşil sahalarda sonlandırıyorsunuz.

Ronaldo: Football Rivals Özellikleri: