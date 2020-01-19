Rope Clash

Mükemmel kancaları bulun, ninja gibi hızlıca sallanın, liginizi yükseltin ve yetenekli bir kahraman atıcı olun. Çok oyunculu yarışlarda yarışın ve en iyisi olmak için çaba gösterin. En iyi performansa ulaşmak için farklı halatların kilidini açın.

En güçlü ve en hızlı halatı elde etmek için halatınızın dönüş hızını, itme - çekme hızını ve halat uzunluğunu yükseltin. Harika 2D fizik kontrollerini öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zor olacak. Harika eşsiz haritalar ve karakterler ile eğlencenin tadını çıkarın.

Kendi özel haritalarını oluştur ve arkadaşlarınla ​​paylaş. Arkadaşlarınla birlikte oynayacağın haritalarda karakterini geliştir ve halatla ilerlemede rekor kır.