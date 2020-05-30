Arcade oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan Rowan McPaddles: River Rush ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.

Monstronauts Inc tarafından geliştirilen Rowan McPaddles: River Rush rengarenk atmosferi ve içerikleri ile oyunculara aksiyon dolu anlar sunuyor.

Akıp giden nehirde engellere takılmadan ve timsahlara yem olmadan ilerlemeye çalışacağımız oyun içerisinde oldukça heyecan verici bir deneyim bizleri bekliyor olacak. Oyun içerisinde bir yandan ilerlemeye çalışacak diğer yandan da engelleri aşarak hayatta kalmaya çalışacağız.

Fantastik bir oynanış yapısına sahip olan oyunda ilerledikçe daha güçlü ve tehlikeli hayvanlar da karşımıza çıkacak. Özellikle devasa köpekbalıkları bizleri en çok zorlayan tehlikeler arasında yer alacak.

Görsel efektler ile ilerleyişimizi daha da heyecanlandıracak olan yapım 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.