Rowdy Wrestling, retro görselleri ve oynanışıyla eski nesil oyuncuları yakalayan Amerikan Güreşi oyunu. Güreşçilerin tabiri yerinde ise bir kalas gibi hareket ettiği oyun, gerçekçilikten oldukça uzak bir çizgide olmasına karşın son derece keyif veren oynanış sunuyor. Mobil oyunlarda görsellere takılmıyorsanız, dövüş oyunlarını da seviyorsanız bu yapımı kesinlikle görmelisiniz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 13MB boyutunda!

Sadece kolları hareket eden güreşçilerin yer aldığı retro spor oyunu Rowdy Wrestling, görselliğin arka plana atıldığı, eğlencenin öne çıkarıldığı bir yapım. Gerçek Amerikan güreşçileri yer almıyor ancak gerçek maçlarda gördüğünüz çoğu hareketi yapabiliyorsunuz. Ringe çıkıp kendini bırakma, rakibi sırtlayıp birlikte düşme, ring dışından aldığınız eşyaları fırlatma dahil görsel şölen yaşatan her türlü aksiyona giriyorsunuz. Teke tek maçlar fazla heyecanlı olmuyor lakin ayakta kalan son güreşçi olmak için dövüştüğünüz Rumble modu, çiftli olarak dövüştüğünüz Tag Team modu oldukça keyifli.