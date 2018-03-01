Royal Blade, çöp adam karakterlerin yer aldığı oyunları seviyorsanız keyif alarak oynayacağınızı düşündüğüm bir yapım. Tek bir karakter olmasına ve sadece tek oyunculu mod sunmasına rağmen süper eğlenceli oynanış sunan bu oyun, reflekslerine güvenen herkese açık.

Dikey yönde oynanış sunan arcade oyunda tepenizden düşen veya duran objeleri silahınızla parçalarına ayırarak mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Tepenize inen dev kütüklerden midesine indirmeye çalışan yırtıcı kuşa birçok düşman, engelle karşılaşıyorsunuz. Neyse ki; sadece klasik silahlara sahip değilsiniz ve bölüme göre silahınızı değiştirebiliyorsunuz. Karakterinizin görünümünü değiştirme şansına da sahipsiniz.