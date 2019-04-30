Taştan vücutları olan garip yaratıkların kasabayı istila etmesi üzerine harekete geçeceğiniz ve çeşitli bulmacalar yaparak kasabayı kurtarabileceğiniz Royal Detective: Legend of the Golem, mobil platformda macera kategorisinde bulunan eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, dünyayı ele geçirmek isteyen bir heykeltıraşın oluşturduğu taş yaratıklara karşı mücadele etmek ve kasabayı istiladan kurtarmaktır. İlginç eşleştirme ve bulmaca oyunları oynayarak gizli nesnelerin yerlerini bulabilir ve ipucu toplayarak görevleri tamamlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce bulmaca ve eşleştirme bölümleri yer almaktadır. Ayrıca birçok gizli nesne ve sayısız ipucu bulunmaktadır. Bulmacaları doğru bir şekilde çözerek ipuçlarına ulaşabilir ve taş yaratıkların izini bulabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerin hizmetine sunulan ve binlerce oyuncu tarafından tercih edilen Royal Detective: Legend of the Golem, kaliteli bir macera oyunu olarak biliniyor.