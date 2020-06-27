Bilge bir kral olarak hayatıma devam etmeye çalışacağımız Royal Family’de birçok sorun ile karşılaşacak ve iktidarımızı korumaya çalışacağız.

Rol oyunu olarak lansmana çıkan ve oynaması tamamen ücretsiz olan Royal Family’de bir kralın nasıl olması gerektiğini, imparatorluğu nasıl yönetmesi gerektiğini öğrenecek ve onlarca zorluk ile karşılaşacağız.

Güç ve politik entrikaların yer aldığı yapım içerisinde oyuncular imparatorluğun gelişimi için kararlar almaya çalışacaklar. Gerçek maceranın ortasına giriş yapacağımız oyun içerisinde en güçlü savaşçıları yanımıza alarak dünyayı fethetmeye çalışacağız.

Dünyanın dört bir yanından oyuncular ile de savaşma fırsatı bulacağımız yapım da oyuncular soylarını da belirleyebilecekler. Çocuklarını eğiterek soyunun ilerlemesini sağlayacak olan oyuncular yapım içerisinde sürükleyici bir deneyim yaşama fırsatı bulacaklar.