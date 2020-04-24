Royal Idle: Medieval Quest

Bin yıl önce Emerald Krallığı, Faeries'in insanlarla birlikte yaşadığı geniş bir ülkeydi. Ancak atalar, güçlü sihirlerini alanlarının etrafındaki yüksek dağları yükseltmek için kullanan ve insanları topraklarından mühürleyen Faerie Kings'i kızdırdılar. Dağlara tırmanmaya çalışan birkaç kişi savaş hikayeleri, ejderhalar, ruhlar, büyük bir felaket ve peri medeniyetinin düşüşüyle ​​geri döndü.

Geçen baharda meydana gelen deprem Yasak Vadisi'nden ve Zümrüt Krallığı'nın kalıntılarına yeni bir geçit açtı. Toprağın kralı veya kraliçesi olarak, cesur konularınızı sizi bilinmeyene kadar takip edecek, yeni kasabalar inşa edecek ve büyülü biblolar ve hazine arayışında vadinin sırlarını keşfedeceksiniz.

Şan seni bekliyor Ekselansları! Yasak Vadiyi keşfedin ve düşen imparatorluğun sırlarını açığa kavuşturmak için krallığınızı kurun. Tüm vatandaşlara hitap edecek inşaat, altyapı, keşif gezileri ve çok daha fazlasını oluştururak Krallığınızı yüceltin.