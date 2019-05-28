Mobil oyun dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Rogue Games Inc yeni bir oyununu daha oyuncuların beğenisine sundu.

Mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Rumble Heroes şuanda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Android ve İOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak aksiyon deneyimi sunan Rumble Heroes ile oyuncular fantastik savaşlara katılacaklar. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı yapımda oldukça kaliteli 3D grafik açıları yer alıyor. Oyuncular yapılacak olan savaşlar da taktikler alabilecek ve uygulayabilecekler.

3D karakterlerin de yer aldığı yapımda oyuncular gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncular ile savaşacak ve bu savaştan galibiyetle ayrılabilmek için ter dökecekler. Oyun içerisinde yapılan savaşlar 3-5 dakikalık sürelere sahip olacak. Oyuncular PvP savaşları ile aksiyon dolu anlar yaşayacaklar.