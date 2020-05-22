Bu aksiyonla dolu, gerçek zamanlı PvP oyunda destansı Rumbler takımını topla ve liglerde yüksel. Stratejik kombinasyonlar yapıp rakiplerini alt etmek için becerilerini kullan. Mükemmel takımını yaratmak için yeni çıkan güçlü kartları toplayıp yükselt ve tüm dünyaya meydan oku.

Bir kulüp kur ya da bir kulübe katıl ve kendine ait Rumble Hockey topluluğunda mücadele et. Gerçek zamanlı hokey mücadelelerinde dünyanın dört bir yanındaki diğer oyunculara karşı oyna. Eğlenceli, fizik temelli ve eşi benzeri görülmemiş bu oyunda uzmanlaş. Becerilerini kullanarak akıllı kombinasyonlar yap ve rakiplerini alt et

Ödüllerin kilidini açmak ve yeni destansı Rumbler'lar almak için sandıkları kazan. Rumbler koleksiyonunu ve savaş desteni oluşturup yükselt. Kümelerde ve liglerde zirveye yüksel, kulüplere katıl veya kulüp kur, başkalarıyla sohbet et ve sıralamada yükselmek için iş birliği yap.