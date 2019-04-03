Rumble Stars Soccer, birçok ödül almış macera oyunu BADLADN’in geliştiricilerinin hazırladığı gerçek zamanlı PvP futbol oyunu. Çizgi film stili capcanlı yüksek kalitede grafiklere sahip online futbol oyununda hayvanlardan karma bir takım kurup liglerde mücadele ediyorsunuz.

iOS’in ardından Android platformuna çıkış yapan aksiyon dolu gerçek zamanlı teke tek futbol oyunu Rumble Stars Futbol, lisanslı oyuncular yerine epik karakterlerle sahada mücadele veriyorsunuz. Striker Tiger, Bomber Hen, Lazy Panda, Loyal Dog, Raging Bull, Mr. Fire ilk maçlarda seçebildiğiniz oyuncular arasında. Her oyuncunun sahadaki rolü farklı. Lazy Panda’nın vuruşları inanılmaz güçlü. Striker Tiger, durdurulması çok zor bir forvet. Bomber Hen, savunmada çok etkili. Raging Bull, gol olacak dediğiniz anda yardımınıza koşuyor.

Rumble Stars Soccer Özellikleri