Run Gun Sports, Barcelona, Atina, Osaka, Atlanta’da gerçekleştirilen olimpiyatlara katıldığınız bir mobil spor oyunu. Bacakları uzun, silahlı, robota benzeyen sporcuların yerine geçtiğiniz oyunda tüm dallarda ülkenize altın madalyayı kazandırmak için mücadele ediyorsunuz. Koşu, uzun atlama, jimnastik, sırıkla atlama, barfiks ve diğer atletizm etkinliklerinde ülkeniz için elinizden geleni yapmaya hazır mısınız?

Mobil oyunlarda görsellikten ziyade oynanışa önem veren, eğlenmeye bakan oyuncular arasındaysanız, birbirinden güzel şehirlerde olimpiyatlara katıldığınız bu oyunu çok seveceksiniz. Oyunda katılmadığınız atletizm etkinliği kalmıyor. Rakiplerinizi geçmek için bacağınızdaki silahları (bazuka, tabanca, alev makinesi) kullanmak gibi çılgınca aksiyonlara girebiliyorsunuz. 300’ün üzerinde bölümün yanı sıra her gün challenge’lar düzenleniyor.