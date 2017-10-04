Runtastic Balance, sağlıklı şekilde kilo vermenize, formunuzu korumanıza, enerjinizi artırmanıza yardımcı planlar sunan bir sağlık uygulaması. Spor yapmak kadar beslenmenin de önemli olduğunu hatırlatan Android uygulaması, kalori sayacı ve yemek takibi için harika bir seçim. Hem de ücretsiz!

Türkçe dil desteğiyle gelen yemek takibi uygulamaları arasında en iyilerden biri Runtastic Balance. Kilo verme, sağlıklı denge ve enerji artırma olmak üzere üç plan sunuyor uygulama. Hedefinize en kısa sürede daha da önemlisi sağlıklı şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak için belirlenen bu planlarda yapmanız gerekenler, kesinlikle uzak durmanız gereken şeyler, alışveriş listeleri gibi konularda destek alıyorsunuz. Yalnız hedefe yönelik planlar, benzer çoğu uygulamadaki gibi premium üyelere özel sunuluyor.

Runtastic Balance ile her öğün yediklerinizin kaydını da tutabiliyorsunuz. İster gıdaların adını girerek isterseniz de barkod okuyucu ile yemek günlüğüne ekleme yapabiliyorsunuz. Tüm yiyecekler için karbonhidrat, yağ ve protein değerleri gösteriliyor. Porsiyon seçimi de yapabiliyorsunuz. Girdiğiniz kayıtlar hafızada tutulduğundan kısa süre önce kaydettiğiniz yemekleri tekrar listeden arayıp bulmanız gerekmiyor; tek dokunuşla ekleyebiliyorsunuz.