İndir
Runtastic Balance (Android)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Sağlık
  4. Runtastic Balance - Android İçin Kalori Sayacı ve Yemek Takibi Uygulaması

Runtastic Balance

Android
Runtastic Balance
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
YORUM YAZ
Erkan Calp
Erkan Calp

Harika bir kalori sayacı ve yemek takibi uygulaması

Runtastic Balance, sağlıklı şekilde kilo vermenize, formunuzu korumanıza, enerjinizi artırmanıza yardımcı planlar sunan bir sağlık uygulaması. Spor yapmak kadar beslenmenin de önemli olduğunu hatırlatan Android uygulaması, kalori sayacı ve yemek takibi için harika bir seçim. Hem de ücretsiz!

Türkçe dil desteğiyle gelen yemek takibi uygulamaları arasında en iyilerden biri Runtastic Balance. Kilo verme, sağlıklı denge ve enerji artırma olmak üzere üç plan sunuyor uygulama. Hedefinize en kısa sürede daha da önemlisi sağlıklı şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak için belirlenen bu planlarda yapmanız gerekenler, kesinlikle uzak durmanız gereken şeyler, alışveriş listeleri gibi konularda destek alıyorsunuz. Yalnız hedefe yönelik planlar, benzer çoğu uygulamadaki gibi premium üyelere özel sunuluyor.

Runtastic Balance ile her öğün yediklerinizin kaydını da tutabiliyorsunuz. İster gıdaların adını girerek isterseniz de barkod okuyucu ile yemek günlüğüne ekleme yapabiliyorsunuz. Tüm yiyecekler için karbonhidrat, yağ ve protein değerleri gösteriliyor. Porsiyon seçimi de yapabiliyorsunuz. Girdiğiniz kayıtlar hafızada tutulduğundan kısa süre önce kaydettiğiniz yemekleri tekrar listeden arayıp bulmanız gerekmiyor; tek dokunuşla ekleyebiliyorsunuz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kış Saati Uygulaması Geri Dönüyor! TEKNOLOJİ Kış Saati Uygulaması Geri Dönüyor!
Yerli Otomobilden Vergi Alınmayacak İNTERNET Yerli Otomobilden Vergi Alınmayacak
GSM Operatörlerinin Vergi Oyunu Gün Yüzüne Çıktı! İNTERNET GSM Operatörlerinin Vergi Oyunu Gün Yüzüne Çıktı!
BTK, 5G Teknolojisi İçin Tarih Verdi! TEKNOLOJİ BTK, 5G Teknolojisi İçin Tarih Verdi!
Bill Gates’in Ctrl-Alt-Del Nefreti Hala Geçmemiş YAZILIM Bill Gates’in Ctrl-Alt-Del Nefreti Hala Geçmemiş
Instagram Uygulaması Bilgisayardan Nasıl Kullanılır NASIL YAPILIR Instagram Uygulaması Bilgisayardan Nasıl Kullanılır