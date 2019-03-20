Ryan Toys Run, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir koşu oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir koşu oyunu olan Ryan Toys Run, yolunuza çıkan altınları toplayarak ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Ormanın derinliklerine doğru ilerlediğiniz oyunda engellerden ve tuzaklardan kaçmalısınız. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Ryan Toys Run, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Reflekslerinizi de sınayabileceğinizi düşündüğüm oyunda kolay kontroller yer alıyor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşünüğüm Ryan Toys Run, sizleri bekliyor. Düşmanlarınızdan kaçmak için elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz.

Ryan Toys Run oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.