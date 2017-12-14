Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Sachin Saga Cricket Champions mobil oyunu başta Hint kriket efsanesi Sachin Tendulkar olmak üzere 100’ün üzerinde kriket oyuncusuyla efsanevi maçları yeniden canlandıracağınız üst düzey bir kriket oyunudur.

Sachin Saga Cricket Champions mobil oyununda 44 yaşındaki Hint kriket efsanesi Sachin Tendulkar olarak oynayabileceğiniz bir oyun modu bulunuyor. Bu modda Tendulkar’ın 24 yıllık kariyerinde yaşadığı unutulmaz anları yaşayacaksınız. Tendulkar olarak oynadığınız oyunda o efsane anlar aynen canlandırılmış durumda. Kriketin tanrısı olarak anılan Sachin olarak oynamanın tadını çıkarın.

Sachin Saga Cricket Champions mobil oyununda diğer bir oyun modu da kriketin diğer üst düzey oyuncularıyla oynayabileceğiniz ve yine aynı oynanış biçimine sahip bir deneyim sunuyor. 11 kişilik bir ekip kurarak gerçek oyunculara karşı 50 kadar maç yapabilirsiniz. Ayrıca 100’ün üzerinde efsane kriket oyuncusunun kartlarını biriktirebilirsiniz. Mobil oyun platformunun en prestijli kriket oyunu olarak değerlendirilen Sachin Saga Cricket Champions mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.