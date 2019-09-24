Saint Seiya: Awakening

Masami Kurumada’nın ünlü Saint Seiya serisine dayanan resmi lisanslı strateji RPG oyunu artık hazır! En sevdiğiniz destanı yeniden yaşayın! BGM'nin yanı sıra resmi Japon seslendirme sanatçılarının performanslarının keyfini çıkarın.

Serideki her karakteri topla. Karıştırın ve kendi stratejilerinizi oluşturmak için eşleştirin. Zodiac Şövalyeleri'nde, zayıflar bile güçlülerin üstesinden gelebilir! Çok çeşitli ve ilgi çekici oyun modlarını deneyin. Zodiac Şövalyeleri, Galaktik Düello'dan Sanctuary'nin Oniki Tapınaklarına kadar zamanın onurlu savaş mangalarını daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleyin.

En sevdiğin kahramanlar ve kötü adamların hepsi burada. İster durdurulamaz Pegasus Seiya, ister şefkatli Andromeda Shun, On İki Altın Aziz, Hayalet, hatta Tanrıça Athena'nın kendisi: hepsi sizi savaşa çağırmak için bekliyor. Poseidon'un Tapınağından Ağlama Duvarı'na ve son olarak Elysion'a kadar uzanan bir RPG oyunu!