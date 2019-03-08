Samsung Good Lock MultiStar APK, Samsung Experience Launcher’a kıyasla çoklu görevleri daha iyi yamanıza imkan veren çoklu pencere uygulaması. Samsung telefonunuzun ekranı ortadan bölme özelliğini kullanıyorsanız, Samsung MultiStar uygulamasını kesinlikle indirmelisiniz.

Samsung’un Galaxy telefon kullanıcılarına özel hazırladığı kişiselleştirme, özelleştirme uygulaması Good Lock’un bir parçası olan Samsung Multistar, çoklu pencere seçeneklerine odaklanan bir eklenti. Ekranı ortadan böldüğünüzde iki ekranın da aktif olmasını sağlama (oyun oynarken video izleme gibi), tüm uygulamaları çoklu pencere görünümünde kullanma, uygulamaları pencere formuna getirme (saydamlığını ayarlayabiliyorsunuz), aynı anda açık iki uygulamadan birini üste sabitleme, ekran bölündüğünde ek seçenekler getirme (uygulamaların yerini değiştirme, uygulama çifti yapma, konum ayarlama, çoklu pencere görünümünden çıkma), ekran bölme rengini değiştirme gibi varsayılan launcher’da olmayan özellikleri kullanabiliyorsunuz.