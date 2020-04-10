Sanvello uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda sizi rahatlatacak sesler dinleyebilirsiniz.

Stresi azaltmak, mutlu hissetmek ve sağlıklı yaşam gibi hedefler seçerek meditasyona başlayabileceğiniz Sanvello uygulamasında, sizden gelen yönlendirmelere göre size yardımcı olabilecek videolar, meditasyonlar ve aktiviteler sunuluyor. Zor durumlarla karşı karşıya kaldığınızda zihninizi sakinleştirmek ve olumsuz düşünceleri yönlendirmek için yararlı teknikler sunan uygulama, hem vücudunuzu hem de zihninizi sakinleştirmenizi sağlıyor.

Haftalık olarak etkileşimli kısa sınavlar sunan Sanvello uygulamasında, klinik olarak kanıtlanmış stres, depresyon, anksiyete gibi durumlar için objektif puanlar veriliyor ve buna göre yol haritanız yeniden şekilleniyor. Eğer siz de günlük hayatın stresinden ve kaygılarınızdan kurtularak daha mutlu hissetmek istiyorsanız, Sanvello uygulamasını indirebilir rahatlatıcı içeriklerden faydalanmaya başlayabilirsiniz.