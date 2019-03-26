Sausage Flip, sosis karakterlerin yerine geçtiğiniz, animasyonlarıyla etkileyici bir Android oyunu. Sadece Android platformunda 1 milyon indirmeyi geçen oyunda sosis ya da sosis formundaki karakterleri objelere fırlatarak bitiş çizgisine ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Saçma gözükmesine karşın oynamaya başladıktan sonra çok kısa bir süre sonra kendisine bağlıyor. Bağımlılık yapan mobil oyun, zaman geçirmek için birebir.

Crazy Labs’in mobilde indirme rekoru kıran Run Sausage Run (Koş Sosis Koş!) oyunu kadar eğlenceli bir yapım Sausage Flip. Bu oyunda da bir sosis karakteri kontrol ediyor, engelleri atlatmaya çalışıyorsunuz. Farklı olarak kendinizi fırlatarak engellere tutunuyor, bitiş noktasına varmaya çalışıyorsunuz. Üzerine zıpladığınız objeler, tutunduğunuz anda hareket etmeye başlıyor. İlerledikçe yeni karakterler oyuna dahil oluyor. Unutmadan, karakteri zıplatmak için çek - bırak hareketini yapıyorsunuz. Tek parmakla her yerde rahatça oynayabileceğiniz bir oyun; aktif internet bağlantısı da gerektirmiyor.