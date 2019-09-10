Sausage Wars.io

Savaş zamanı! Dikkatli olun, dışarıda sosisli sandviç yiyin ancak burası sosisli sandviç dünyasıdır. Öyleyse, ölümleriniz ketçapı sızdırana kadar savaşın.

Sosis geri döndü ve tüm bu ölenler onu sinirlendirdi ve savaşmak için güçlendirdi. Yeni sosis karakterimiz düşmanlarını şutlamaya, parçalamaya hazır hale geldi. Ayakta kalan son köpek olana ve sosis savaşlarının ustası olana kadar diğer tüm sosisleri dövmesine ve öldürmesine yardım etmelisin.

Karakterinizi, sosis savaşlarının arenasında dolaştırmak için dokunun ve basılı tutun. Kafasına vurup salıverin ve düşman sosislerini; keskin aletler, mutfak lavaboları, bahçe yangını ya da tezgahın önündeki tezgâhtan çıkan savaş engelleri gibi savaşlara sokun.