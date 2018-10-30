Savior Saga, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Aksiyon ve macera dolu savaşlara dahil olabileceğiniz oyunda gizemli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Canavarlarla mücadele edip stratejik savaşlara dahil olabileceğiniz bir oyun olan Savior Saga, karakterinizi iyi bir şekilde kontrol edip diğer oyunculara meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Kaliteli görselleri ve eşsiz atmosferiyle ön plana çıkan oyunda güçlü karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Karakterlerinizi güçlendirerek daha güçlü bir konuma gelebileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Gelişmiş kontrolleriyle de karşımıza çıkan oyunda büyüleyici bir atmosfer yer alıyor. Eşsiz deneyim sunan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. 300'den fazla silahı da kullanabileceğiniz oyunda dilerseniz silahlarınızı özelleştirebiliyor ya da daha güçlü bir hale getirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Savior Saga sizleri bekliyor.

Savior Saga oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.