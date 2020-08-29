School Raid

Hiç kimya öğretmeni yüzünden çıkan bir kıyamet yüzünden okulunu koruması gereken bir adam oldun mu? Denemek ve daha önce hiç görmediğiniz yoldan çıkmış delilikle yüzleşmenin zamanı geldi.

Rag-doll fiziği, renkli grafiği ve nefes kesen karakterlerle destansı dinamik savaşlara hazır olun. 30'dan fazla yetenek, silah, değişiklik ve benzersiz düşmanla okulunu koruman gerekiyor. Hurda bir araba ve çok az parayla okulu güvence altına al.

Spor araba, itfaiye aracı ve hatta bir dondurma kamyoneti dahil 10 farklı aracın kilidini açın ve modelini yükseltin. Hayata sımsıkı tutunun çünkü, çok dikkatli olmazsanız aracınız paramparça olacak.

Yer altı tünellerinden geçip harap üst geçitlerde yol alın ya da epik düşmanlarla dolu fabrikaları darmadağın edin. Hangi yolu seçerseniz seçin, düman sürülerinden kaçmayı başaramayacaksınız.