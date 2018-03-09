Score! Match, mobilde en çok indirilip oynanan futbol oyunu Dream League Soccer’ın geliştiricileri tarafından hazırlanmış. Diğer futbol oyunlarından farklı olarak maçın önemli pozisyonlarında devreye girebiliyorsunuz. Maçın kaderini belirleyen kritik dokunuşların öne çıktığı eşsiz bir çok oyunculu futbol oyununa hazır mısınız?

First Touch Games’in ilk futbol oyunu Score! Hero’yu oynayıp beğendiyseniz Score! Match’i de seveceğinize eminim. Futbolcuların kontrolünü tamamen oyuncuya bırakmamasına karşın eğlenceli oynanış sunan serinin ikinci oyununda da hedefiniz takımınızı şampiyon yapmak. Başlangıçta seriyi bilmeyenler için oynanış gösterilmesi güzel olmuş. Oyunun mantığını gösteren antrenman bölümünü geçtikten sonra asıl maçlara çıkıyorsunuz. Maçlar sadece 1’e 1 düzenleniyor ve sezon şeklinde ilerliyor.

Takım düzeninden kadroya her şeyi adım adım açtığınız oyunda oyuncuların kontrolü tamamen sizde değil. Maçın duraksadığı anda devreye girerek oyuncunun ne yapacağına karar veriyorsunuz. Takım arkadaşınıza pas vermek ve topu kaleye göndermek için çizgi çekiyorsunuz. Top çalmak için ekranın sol altındaki butona dokunuyorsunuz. Top rakip oyuncuya geçtiğinde top çalma hareketinden başka bir şey yapamıyor, pozisyonun bitmesini bekliyorsunuz. Bu yüzden pozisyonları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor.